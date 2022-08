Francis Cagigao: “Vine a poner cimientos al fútbol chileno. Si hay otro que pone el techo, otro lo hará”

El Director Deportivo Nacional, Francis Cagigao, se refirió públicamente a la información de ADN Deportes en torno a la salida del hispano como Director Deportivo Nacional a fin de año.

“Cuando llegué acá, firmé hasta el 31 de diciembre. Lógicamente, con ese tiempo, sé lo que hay. La institución tiene retos con las elecciones y no creo que lo más importante ahora es si renuevo o no. A algunos le interesan estas especulaciones. Hay dos partes y tres escenarios: que la institución no quiera que yo siga, que yo no quiera o que ninguno de los dos quiera. Lo que pienso es que es muy temprano para hablar de esto. El proyecto es más importante que las personas”, remarcó el hispano, que destacó su labor en Chile.

“He trabajado en condiciones difíciles, no por las personas. Hemos trabajado bien y pese a la pandemia han podido ver un pequeño trozo de las cosas que hemos hecho. Vine a poner cimientos. Si hay otro que ponga el techo, que sea así“, aseguró Francis Cagigao, que no quiso explicitar si su intención es seguir o no tras diciembre.

“Sé lo que quiero hacer, pero no es momento de hablar públicamente de eso. Hay muchos proyectos que se han podido llevar a cabo, pero se sabe que no tenemos los recursos que tienen otros y hay que morderse la lengua. Uno tiene mil ideas en la cabeza, pero hay que saber si se pueden llevar a cabo. Sé donde estoy, donde vivo y con quién trabajo”, apuntó el hispano.

Francis Cagigao y su relación con Eduardo Berizzo

El Director Deportivo Nacional descartó que tenga algún tipo de problema con el seleccionador nacional y aseguró que, aunque él se vaya del país, ello no debería condicionar su permanencia en la banca de La Roja.

“No creo, a Berizzo le hicimos firmar un contrato de 4 años. Es un magnífico entrenador, que va a llevar a Chile al próximo Mundial y con el que los jugadores van a crecer. Chile tiene mucho futuro con Eduardo Berizzo. Yo fui a convencerlo con él y trabajo a diario con él, hablar de una mala relación es absurdo“, sostuvo, además de bajarle el perfil a algún tipo de diferencia que haya tenido con el presidente de la ANFP durante su gestión.

“Tengo muy buena relación con Pablo Milad, ningún problema con él. De vez en cuando hay discrepancia, a veces hay que plantear cosas, como en una relación. No es un camino de rozas, como nada en la vida, pero no tengo problemas personales con nadie”, cerró tras su exposición en el Congreso “Desarrollo del Fútbol”.