En el cierre del primer microciclo de La Roja sub 23, los jugadores Gonzalo Tapia y Vicente Pizarro realizaron sus balances en relación a los trabajos liderados por el DT Eduardo Berizzo.

El delantero de Universidad Católica aseguró que “el entrenador vio lo que quiere que hagamos en la cancha con compañeros que en su mayoría están jugando en Primera División. Esto te hace subir el nivel y te prepara para dar el salto a la selección adulta, que es lo que queremos todos”.

“Venir y saber que Berizzo estará entrenándonos, es una motivación doble. Nos enseña cosas y nos corrige. El técnico ha pasado por muchos lados”, destacó que artillero “cruzado”.

Además, Gonzalo Tapia valoró este microciclo con una generación de jugadores que hace años no se reunía en La Roja. “Es bonito juntarnos y conversar después de mucho. Nos topamos en la cancha, pero no es lo mismo que entrenar acá día a día. Pudimos volver atrás, con lo que hicimos en la sub 17 y sub 15″, indicó.

En tanto, Vicente Pizarro se refirió a los entrenamientos y afirmó que “fueron súper intensos, nos sirvió a todos para conocernos un poco más, ver cómo es la ideología del técnico y prepararnos para todos los partidos se que vienen”.

“Tenemos que hacer las cosas bien en nuestros clubes y jugar lo más posible para estar acá. Hay que estar preparado, demostrar que podemos hacerlo bien tanto en la selección como en los equipos”, agregó el volante de Colo Colo.

De cara a los próximos desafíos de La Roja, el mediocampista albo añadió que “lo mejor es que cada jugador sume la mayor cantidad de minutos en sus equipos para llegar con buen ritmo cuando nos toque entrenar en la selección”.