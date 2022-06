Berizzo pone el foco en el cierre de la Copa Kirin: “No vine a buscar resultados inmediatos, ¿de qué sirven si no hubiera innovado?”

El técnico de la selección chilena, Eduardo Berizzo, afrontó la previa al compromiso con el que la madrugada de este martes en nuestro país cerrará la gira por Asia con la disputa del tercer puesto de la Copa Kirin.

Ante Ghana, el “Toto” apuntó que seguirá aplicando rotaciones en el plantel respecto a las oncenas que perdieron ante Túnez y Corea del Sur para seguir evaluando jugadores para el futuro de La Roja.

“Nuestras intenciones son las mismas que los dos partidos anteriores. Estamos en una constante prueba de futbolistas y rotación para evitar el cansancio. Ante Túnez sufrimos la exigencia del primer encuentro y ahora recuperamos gente para nuestro tercer partido, siempre con la idea de ver futbolistas y ver la idea. Es un nuevo desafío para hacer mejor las cosas respecto al segundo partido y parecernos al equipo intenso del primero”, argumentó Eduardo Berizzo de cara a la Copa Kirin.

Sin saber de triunfos y de goles desde su arribo a la selección chilena, el DT argentino no se desespera por lo que ha ocurrido en Asia. “He venido a liderar un proceso de regeneramiento de futbolistas, hacerlos mejores y que la selección los potencie. No vine a buscar resultados inmediatos. ¿De qué sirven si no hubiera innovado? El recambio generacional es necesario. El objetivo es ampliar su capacidad de captar futbolistas de mayor nivel”, explicó.

Eduardo Berizzo y el rendimiento de La Roja

Sin Esteban Pavez, Marcelino Núñez y Gonzalo Tapia por covid-19, más las lesiones que afectaron a Pablo Parra y Jean Meneses, el técnico nacional ha visto acotadas las variantes para desplegar el juego ante selecciones que estarán en Qatar 2022. De todas formas, pide paciencia.

“Iremos perfeccionando y desarrollando el tema, en este momento de la temporada, con los futbolistas de vacaciones o fuera de una forma futbolística alta, conspira. Sin embargo, buscamos aprovechar estos días acá. Estamos en el descubrimiento de futbolistas jovenes para conformar un núcleo más grande de jugadores que nos den el nivel que tienen nuestros rivales en estos momentos”, aseguró junto con destacar al integrante más joven de la delegación, Darío Osorio.

“Es un futbolista que va a tener minutos y va a ser parte de nuestro plan de futuro, es nuestra idea con él y los jovenes que trajimos. Es un futbolista de aceleración, interesante, con capacidad de integrarse a los futbolistas que seguimos“, cerró de cara al partido de las 2:15 de la madrugada en Chile ante Ghana y que será transmisión de ADN TV.