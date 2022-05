Durante este miércoles, la selección chilena sub 15 recibió a dos particulares invitados para la jornada de trabajo en Juan Pinto Durán: Jean Beausejour y Luis Jiménez.

El hoy Tenor de ADN Deportes, junto al volante de Palestino, compartieron junto a los jóvenes integrantes de la Roja y comandaron una “Master Class” para ellos, situación inédita en la historia de la categoría.

“Es muy nutritivo para las dos partes. Nos sentimos muy felices y creo que los niños también. Cuando me lo plantearon, acepté inmediatamente porque entiendo el proceso en el que están los niños. Traté de traspasar conocimientos en contextos que se les van a presentar en su vida futbolística”, apuntó Jean Beausejour en torno a los consejos que entregó a la sub 15.

“Es una categoría que conozco por mi vida personal, tengo un hijo de la misma edad y conozco a muchos de ellos. Conozco bien la calidad de la categoría 2007 y 2008, estoy muy agradecido de ellos y se mostraron receptivos a las instrucciones que les dimos”, aseguró el “Tenor Bimundialista”.

⚽️🇨🇱 #LaRojaSub15 y un entrenamiento que no olvidarán junto a Jean Beausejour y Luis Jiménez.#VamosLaRoja pic.twitter.com/hbFOZnw7bP — Selección Chilena (@LaRoja) May 18, 2022

Luis Jiménez y la Master Class a la Sub 15

El volante de Palestino también destacó la instancia. “Lo pasé muy bien, agradezco a todo el staff y a los niños por su disposición. Veía que disfrutaban del entrenamiento. Todo niño sueña con que algún jugador pueda practicar y conversar con ellos, así que cuando era chico siempre agradecía que compartieran con nosotros”, apuntó el “Mago”.

Una situación que fue valorada por los jóvenes integrantes de la Roja. “El entrenamiento estuvo súper bueno, me gustó compartir con ellos, saben mucho de fútbol. Me gustó lo que me enseñaron para desmarcarse, sus tips. Estábamos emocionados, es bonito estar con jugadores profesionales”, comentó Mathías Contreras, jugador de la sub 15.