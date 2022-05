Eduardo Coudet es la primera opción para ser el nuevo entrenador de la Roja

La selección chilena avanza sus gestiones para tener al entrenador que se hará cargo del plantel de cara al futuro de la Roja y la primera opción es la de un argentino: Eduardo Coudet.

Según información de ADN Deportes, en la ANFP hay gestiones avanzadas para que el hoy entrenador del Celta de Vigo se calce con el buzo del “Equipo de Todos”. El mandamás del ente rector del fútbol chileno, Pablo Milad, se reunió con su tesorero, Arturo Guzmán, y el Director Deportivo Nacional, Francis Cagigao.

Todo indica que hay acuerdo con Eduardo Coudet y sea el nuevo entrenador de la Roja, aunque hay una cuestión por aclarar: zanjar si alcanza o no el presupuesto en la ANFP para traer al “Chacho”. ¿Hay “plan B”? Beñat San José es la posibilidad que tienen si los dineros no alcanzan para un entrenador que hoy es parte de la Liga Española.

Los antecedentes de Eduardo Coudet

Además de su historial como volante, también acumula un ya vasto historial como entrenador en clubes de Argentina, Brasil, México y España. De hecho, en su paso por Racing Club de Avellaneda, dirigió a seleccionados nacionales como Marcelo Díaz, Gabriel Arias y Eugenio Mena.

No es su único vínculo con Chile, pues advirtió que en el cierre de su carrera como jugador, el haber sido dirigido por Manuel Pellegrini en River Plate fue una influencia clave en sus ideas como director técnico.

“Cuando dije que iba a empezar a dirigir fue con el tipo que me senté a hablar y a escuchar. Solo tengo elogios para él. He seguido y compartido todos sus pasos. Es mi padre futbolístico, una persona que me ha ayudado más de lo que ustedes se pueden imaginar”, explicó el año pasado en su conferencia de prensa. Ahora podría ser el próximo DT de Chile.