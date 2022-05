Alexandra Benado, Ministra del Deporte: “Generar expectativas de clasificar “por secretaría” a Qatar 2022 sería imprudente”

Durante la presentación de la Maratón de Santiago, la Ministra del Deporte, Alexandra Benado, se refirió ante la presentación hecha por la ANFP ante FIFA para revisar la situación del ecuatoriano-colombiano Byron Castillo, lo que podría llevar a la Roja a Qatar 2022.

“Esta situación viene de hace algunos días. Me imagino que tendrá que ver con los canales regulares. No tengo una opinión específica, pero esperamos que, sea cual sea la resolución haya buen puerto. Somos amigos con Ecuador, pero si hay una situación irregular se tendrá que ver por los canales regulares“, explicó ante la consulta de ADN Deportes.

De todas formas, la autoridad gubernamental pidió esperar posibles resoluciones. “Siempre ha habido una ilusión de ir a cualquier evento como un Mundial, pero si hay una situación irregular se tendrá que resolver por los canales regulares. Si existe esta denuncia, lo importante es que se haga por los conductos regulares y se de una respuesta al respecto por parte de las organizaciones pertinentes”, puntualizó la Ministra del Deporte.

“Generar expectativas a clasificar “por secretaría” sería imprudente. Hay que seguir con los canales regulares y ver cómo sigue esta situación”, recalcó Alexandra Benado ante la insistencia en las consultas por una eventual clasificación de la Roja a Qatar 2022.

Alexandra Benado aclaró la situación del Estadio Nacional

La máxima autoridad deportiva del país planteó el proceso en el cual se encuentran los trabajos en el recinto ñuñoíno de cara a los Juegos Panamericanos Santiago 2023. “No podemos dar un plazo definitivo, estamos avanzando aceleradamente en las obras del Parque Deportivo Estadio Nacional. Lo que tiene que ver con la circunvalación del coliseo está en un 50% de las obras. Nuestro interés es que esté todo listo para el próximo año”, planteó junto con insistir en los cambios que propondrán a los clubes ante los serios problemas que se han dado en los estadios durante las últimas semanas.

“Estamos analizando un paquete de iniciativas por el fútbol profesional y en las próximas semanas daremos esas indicaciones (…) No vamos a aceptar ningún acto de violencia en los recintos deportivos, estamos dando una muy mala imagen país. Tenemos que mejorar las condiciones de la seguridad, pero esto principalmente recae en los clubes y la ANFP. No tenemos contemplado que Carabineros entre a los estadios”, sostuvo la ex futbolista, que valoró que pueda volver a disputarse el Maratón de Santiago este domingo.

“Después de dos años de pandemia estamos retomando los eventos masivos y usar los espacios públicos. Es grandioso que vuelva el Maratón de Santiago. Estamos desplegados en todas las ciudades y las regiones para retomar la actividad física en todo el país”, cerró.