Jean Beausejour recordó indisciplina en Chile con Bielsa en la banca y destacó la actitud del DT: “Marcelo cerró el tema”

Este viernes en Los Tenores de ADN, los panelistas comentaron las declaraciones de Gary Medel en donde se refirió a la indisciplina que tuvo con sus compañeros en la Copa América 2021 al ingresar a un peluquero al hotel de concentración. Al respecto, el tenor Jean Beausejour recordó un hecho que vivió en la era de Marcelo Bielsa.

“Con Bielsa es de público conocimiento que tuvimos episodios”, reconoció el “Tenor Bicampeón”, quien además, detalló el suceso sin dar nombres.

“Hubo una vez un episodio que ocurrió en la noche, y este jugador se lo explicó a Bielsa al otro día en la mañana. Marcelo le dijo que ‘si usted me viene a explicar lo que pasó en la noche, por favor no gaste ni un segundo, porque usted me ha dado muestras fehacientes de su compromiso con el equipo todo este tiempo que llevamos trabajando‘, y cerró el tema”, relató Beausejour.

El ex lateral izquierdo de La Roja destacó la actitud del técnico rosarino y agregó: “No digo que ese es el ideal, pero los grandes entrenadores ponen las reglas en el principio, no sobre el camino. Fue una buena señal, después no recuerdo haber presenciado otro acto que no fuera el ideal”.

Sobre las indisciplinas en Chile, el exjugador concluyó que “ojalá no pase nunca más, pero es inherente incluso al ser humano”.