Martín Lasarte y la supuesta indisciplina de La Roja en Copa América: “Hubo alguna dificultad relacionado a la situación del hotel”

Pasan los días y Martín Lasarte descansa. Tras dejar la banca de la Selección Chilena de Fútbol por el fracaso de La Roja buscando sus pasajes para Qatar 2022, “machete” dio su primera entrevista como exentrenador del equipo de todos.

En conversación con ESPN Chile, Martín Lasarte siguió lamentando la no clasificación de Chile al próximo mundial de fútbol: “siempre el entrenador es el principal responsable, pero no el 100 por ciento. Creo que hicimos un montón de cosas buenas y otras que no tanto, después que las cosas ocurren reflexionamos sobre que se pudo haber echo algo de manera distinta”, dijo.

“Hay una multiplicidad de factores. Nosotros tomamos el equipo cuando la eliminatoria ya había empezado y las posibilidades estaban latentes. A nosotros nos faltaron alguna serie de aspectos, los puntos de local. El partido con Bolivia y ese con Ecuador que veníamos con mucha energía positiva”, complementó el también exentrenador de la U y la UC.

Lasarte y los problemas en Copa América

En lo mismo, confesó detalles de la supuesta indisciplina por parte de algunos jugadores del plantel de La Roja en Copa América 2021: “hubo alguna dificultad relacionado a la situación del hotel. A nosotros nos sorprendió, porque no pensaba que a este nivel y en selección podría pasar”, esgrimió.

“Eso sí, después de eso sentí un compromiso importante de los jugadores, incluso teniendo contacto con algunos que no conocía desde antes”, complementó Martín Lasarte.

En otro de los temas que analizó, fue el factor Reinaldo Rueda en el proceso: “lo más lógico era darle una continuidad a lo que venía, pero lo que se hizo en tres años lo tuvimos que hacer en uno. No sé si Rueda dejó poco y mucho, el tema es que Chile tiene un problema con la generación de jugadores y eso se lo va a encontrar quien venga. El recambio es escaso”, dijo.

“Rueda estuvo tres años y yo uno, y parece que en ese tiempo había que compactar una capacidad de trabajo. ‘Pinto Durán’ se caía a pedazos, no tiene riego y hay que poner todo para regar y poder entrenar. Los jugadores apreciaron el esfuerzo y el mejoramiento”, agregó Martín Lasarte.

Al finalizar, terminó analizando una vez más al grupo de jugadores que disputó las Clasificatorias: “no sé si podían dar más de lo que mostraron, es la realidad y sería injusto cargarle una mochila más pesada porque hicieron el máximo esfuerzo”, aseveró.

“La realidad de los jugadores es muy distinta a nivel internacional. Algunos juegan y otros no. Puedes probar y poner un montón, a mi me ha tocado quemar a algunos”, cerró Martín Lasarte, exentrenador de la Selección Chilena.