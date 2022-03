Gabriel Suazo y su deseo de dejar a Chile “en la cima” a futuro: “Nos levantaremos y seguiremos luchando”

Gabriel Suazo terminó las Clasificatorias al Mundial 2022 consolidándose como el lateral izquierdo titular de Chile para los dos últimos duelos ante Brasil y Uruguay. En total, el zaguero disputó seis partidos camino a Qatar, tres de ellos arrancando desde el primer minuto.

Luego de que la Selección chilena se quedó fuera de la Copa del Mundo, el defensa y capitán de Colo Colo se manifestó a través de sus redes sociales para expresar la amargura de no clasificar a la cita planetaria, pero recalcó su deseo de dejar a La Roja en lo más alto a futuro.

“Muy triste por no haber podido conseguir el objetivo. Me tocó unirme al último, pero me bastó para darme cuenta de que cada uno se entrega al 1000% por representar de la mejor forma a nuestro país”, señaló “Gabi” en su cuenta oficial de Instagram.

“Simplemente orgulloso de cada uno y estoy seguro que nos levantaremos y seguiremos luchando por dejar a nuestra selección donde tantas veces la dejaron estos guerreros, en la cima”, concluyó el jugador del “Cacique”.

Tras finalizar su participación con Chile, ahora Gabriel Suazo retornará a los entrenamientos con Colo Colo, elenco que enfrentará a Unión La Calera este jueves por la fecha 8 del Torneo Nacional 2022.