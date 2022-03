Ben Brereton no se quedó en Inglaterra y finalmente viajó a Chile para estar con La Roja en las dos últimas fechas de Clasificatorias al Mundial 2022, así lo confirmó este lunes su propio entrenador, Tony Mowbray.

El DT del Blackburn Rovers indicó que “Big Ben” voló a Santiago pero expresó su disgusto por la partida del jugador, puesto que aún está en la etapa final de recuperación tras la lesión que sufrió. “En un mundo ideal, se quedaría aquí y se prepararía, se pondría al día y avanzaría para jugar contra Coventry”, señaló a RoversTV.

“Enviamos nuestros registros médicos y nuestras opiniones sobre dónde creemos que está y creo que hay muy pocas posibilidades de que juegue en ese primer partido contra Brasil”, sostuvo el estratega inglés.

Pese a no estar de acuerdo con la presencia del atacante en esta doble fecha de Clasificatorias, Tony Mowbray agregó que “tenemos que lidiar con eso. Hay mucho en juego para Chile y nos hemos guiado por las reglas de la FIFA”.

“Ben lo ha pasado fantástico con Chile pero si no se siente del todo bien debería decirlo, porque contra Brasil no van a querer jugar con medio jugador, van a querer once guerrero que luchen por su país, no alguien cojeando”, concluyó el entrenador del Blackburn Rovers.

🇨🇱 Tony Mowbray has confirmed that Ben Brereton Diaz has flown to Chile to join up with Martin Lasarte's side, but is unsure whether the frontman will play a part for his country over the international break.

👇 Read more.#Rovers 🔵⚪️

— Blackburn Rovers (@Rovers) March 21, 2022