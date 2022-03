En Blackburn Rovers cuestionan la presión a Ben Brereton para que juegue por la Roja: “Está con la cabeza jodida”

El técnico del Blackburn Rovers, Tony Mowbray, volvió a expresarse públicamente en torno a su preocupación por el estado de salud de Ben Brereton y pese al cual igualmente fue llamado para defender a la Roja en los duelos contra Brasil y Uruguay.

Más allá de lo explicado el jueves por Francis Cagigao, en torno a la permanente comunicación entre el club inglés y la selección chilena, el entrenador de “Big Ben” advirtió sobre la presión a la que está siendo sometido para que viaje.

“Ben tiene la cabeza jodida. He tenido muchas charlas con él y le he dicho que si siente algún tipo de molestia física, debería decírselo”, comentó respecto el DT británico respecto a lo que vive Brereton tras su lesión el pasado 14 de febrero y que tiene en incertidumbre si jugará con la Roja la próxima semana.

“Él es amado por la gente de su país y no quiere darles la espalda, yo tampoco espero que lo haga. Sin embargo, debe tener claro de que si no está en condiciones, no puede jugar”, explicó Tony Mowbray.

💬 "He's loved by the people of that country, he doesn't want to turn his back on them and I wouldn't expect him to do that."

🇨🇱 WATCH: Tony Mowbray talks Ben Brereton Diaz flying to Chile, ahead of their upcoming international fixtures.#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/lA3hJEk6KH

