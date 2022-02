Brayan Cortés: “No me gusta nombrarme primer, segundo ni tercer arquero, solo trato de estar en la Selección”

Brayan Cortés, arquero de Colo Colo y de la Selección chilena, se refirió a sus buenas actuaciones bajo el arco de La Roja en la última doble fecha de Clasificatorias al Mundial, donde sumó minutos contra Argentina y Bolivia.

El guardameta señaló a ESPN que “uno siempre quiere estar en la Selección. Para mí sería un orgullo estar años representando a Chile, pero eso uno lo define, es el técnico”.

El portero albo pasó de no estar convocado en nóminas anteriores a asumir la gran responsabilidad de atajar en los recientes duelos decisivos para La Roja. Ante esto, comentó que “hay veces que me tocó no estar entre los tres arqueros y ahora sí estuve y después me tocó jugar. Fue todo rápido. Había que disfrutar y aprovechar la oportunidad”.

En cuanto a la disputa por defender el arco de Chile junto a los otros arqueros nominados, Cortés aseguró que “no me gusta nombrarme primer, segundo ni tercer arquero, solo trato estar en la Selección. No quiero sobrellevar a alguien, no soy ese tipo de persona. Quiero luchar, mejorar, seguir disfrutando y rendir”.

Por último, el meta de Colo Colo habló sobre el ambiente en el plantel chileno tras vencer a Bolivia en La Paz por las Clasificatorias. “Siempre está la ilusión y las ganas de seguir luchando hasta el final. El equipo está motivado”, agregó.

“Estamos con la misma ilusión del principio y pelear hasta el último es la meta. Independiente de los resultados, queremos hacernos fuertes y ganar los partidos que quedan”, concluyó Brayan Cortés.