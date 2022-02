Rodrigo Goldberg mostró preocupación por la inundada cancha para el duelo entre Chile y Bolivia: “No es un lindo panorama”

Este martes, Chile enfrenta a Bolivia por la fecha 16 de las Clasificatorias a Qatar 2022, y el exseleccionado nacional Rodrigo Goldberg adelantó el trascendental partido de la Roja.

El compromiso, por el momento, se juega a las 17:30 horas de nuestro país. Sin embargo, la fuerte lluvia en La Paz podría afectar a la programación del encuentro. Esto, ya que el campo de juego del Hernando Siles se encuentra completamente inundada. El duelo ya fue atrasado en 30 minutos por esta situación.

“Hay hartas pozas, y si a eso le sumamos el mal estado de la cancha, no es un lindo panorama para Chile. Hay que luchar contra eso, contra altura y contra la necesidad de puntos. Son muchas las cosas que se conjugan. Espero que los jugadores puedan lograr el desafío”, manifestó.

“Polaco” también se refirió a la situación que viven los futbolistas chilenos, quienes deben ganar para seguir con chances de ir al Mundial de Qatar. “Nerviosismo siempre hay, ansiedad sobre todo. Los últimos resultados no han sido buenos y eso te da una pauta en la que te pones menos optimista. La fecha pasada pasada si Bolivia le hubiese ganado a Venezuela estaríamos octavos, por lo que siempre hay una luz de esperanza y eso algo te dice”, aseguró.

Por otro lado, el ex atacante apuntó que la selección chilena debe manejar la energía de manera eficiente para enfrentar a los altiplánicos. “La altura es muy compleja y tú tienes que apelar a todos los talentos individuales para ahorrar energía. Es fundamental la gestión de eso. No hay que hacer eso de correr y correr porque va a llegar el minuto 20 y no vas a tener piernas ni aire para respirar”, sostuvo.

Por último, Rodrigo Goldberg destacó el nivel de Ben Brereton jugando en la altura, de cara al duelo entre Chile y Bolivia. “Contra Argentina mostró cosas muy positivas en su desempeño, sobre todo en lo táctico. Hizo un trabajo un tanto incómodo y lo hizo bien”, concluyó.