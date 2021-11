Manuel Suárez descartó pelea con el plantel de la Roja en la Copa América Centenario: “No fue la forma en cómo lo contó Johnny Herrera”

Manuel Suárez fue parte de la mesa de “La Bifería” este martes y analizó tanto su presente profesional como su pasado como ayudante de Juan Antonio Pizzi en la Roja, donde fue parte del título en la Copa América Centenario y la Copa Confederaciones.

Respecto al primer trofeo continental, en los últimos días apareció una “polémica” por parte de Johnny Herrera, quien en radio Agricultura apuntó que hubo pelea de parte del plantel con Juan Antonio Pizzi durante el duelo en la fase de grupos ante Panamá por el estilo de juego.

Una situación a la que Manuel Suárez le bajó el perfil. “Nunca tuvimos conflicto con los futbolistas. No es verdad lo que dijo Herrera, no fue la forma en cómo él lo contó. La reunión a la que alude no fue por esa situación de juego, sino por otra cosa y desde ahí hablamos de la soltura que ellos pedían. No hubo una imposición, ellos tampoco impusieron nada y fueron muy respetuosos desde su lugar”, apuntó respecto a dicho período en la Roja.

“Esas conversaciones son buenas y necesarias. Sentían que nosotros los conteníamos un poquito y que querían salir un poco más”, reconoció el ayudante de Juan Antonio Pizzi, quien profundizó en los errores que cometieron al momento de afrontar la clasificatoria a Rusia 2018.

“Para la Copa Confederaciones tomamos una decisión acertada. Quizá nuestro error fue considerando que en Europa los futbolistas tienen vacaciones obligadas, llegaron tarde a la pretemporada y en la fecha clasificatoria llegaron con menos entrenamientos. Nos equivocamos con Paraguay en la estrategia, en cómo enfocar ese partido: quisimos pasarles por arriba y no era la fórmula”, explicitó.

Además, descartó que durante su proceso se vieran indicios del conflicto que llevó a la división del camarín nacional tras quedar fuera de la ruta clasificatoria a la última Copa del Mundo.

“No había un ambiente enrarecido. Tuvimos dos períodos de concentración largos en que el plantel no tuvo ningún tipo de problema. No se notaban los desencuentros por aquel entonces (…) Tengo la sensación que hoy el cuerpo técnico está llevando bien las cosas y aunó desencuentros que existían adentro”, sentenció.

Otras definiciones de Manuel Suárez, más allá de la Roja

El ex integrante del staff de la selección chilena llegó hace algunos días desde el extranjero, donde tuvo la opción de reunirse con prestigiosos entrenadores en España y Qatar.

“Quiero hacer mi carrera como entrenador y el viaje tenía que ver con eso, escuchar a otra gente y ver cosas que acá son difíciles de ver. Encontré realidades donde hay un acercamiento más cómodo y pude capacitarme para que el día en que empiece pueda cometer los menos errores posibles”, comentó el exfutolista de 49 años, quien quedó marcado con la conversación que tuvo con Xavi en Asia.

“Me decía que era “kamikaze” por jugar con la línea defensiva muy adelantada, pero es parte de su metodología. Jugaba “a lo Barca” en Qatar“, comentó quien espera tener su oportunidad como entrenador principal, situación que se vio frustrada hace algunos meses en Bolivia.

“Estaba listo para ir al Palmaflor. Tenía todo listo para viajar, pero que por conflictos en el directorio no estaban dispuestos a contratarme por mi inexperiencia”, comentó Manuel Suárez, quien ya separó aguas con Juan Antonio Pizzi y que valoró a dos nombres particulares del fútbol chileno.

“Al futbolista lo han limitado y hay dos que van en contrario a eso: Pablo Solari y Bastián Yáñez. Se animan y con eso le dan posibilidades a sus equipos. Es clave encarar, sobre todo con el 4-3-3 que está tan de moda en Chile”, sentenció.