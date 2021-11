Eduardo Vargas agradeció los saludos por su cumpleaños y lanzó un reflexivo mensaje

Este sábado 20 de noviembre, el histórico delantero delantero de la Selección chilena, Eduardo Vargas, cumplió 32 años de vida y se llenó de saludos de cumpleaños desde el mundo del fútbol.

La FIFA, en su cuenta oficial de Twitter señaló: “Eduardo Vargas ayudó a Chile a alcanzar la fase eliminatoria en el 2010. Ganó consecutivamente la Copa América, Botas de Oro y La Roja ganó sus primeros títulos importantes. Está por encima de Marcelo Salas e Iván Zamorano como máximos goleadores. Feliz cumpleaños a un ícono nacional”.

Por su parte, la Selección chilena mencionó en sus redes sociales: “Qué alegría de tenerte en La Roja. Un gran abrazo para nuestro Bicampeón de América y segundo goleador histórico de Chile”.

Mientras que la cuenta de Copa América publicó: “Hoy es el cumpleaños de uno de los goleadores de La Roja. Campeón de la CONMEBOL Copa América con Chile en 2015 y 2016. Feliz cumpleaños, Eduardo Vargas”.

Además, el propio cumpleañero se pronunció en sus redes sociales para agradecer los saludos que recibió y aprovechó la oportunidad de lanzar un reflexivo mensaje.

“Hoy completo un año más de vida. Aprendí que en la vida, no todo siempre saldrá de la manera que planeamos, pero nuestra mirada dicta cómo serán las cosas. Gracias a Dios por todo. Gracias por todos los mensajes que estoy recibiendo”, concluyó “Turboman”.

🇨🇱 Eduardo Vargas helped Chile reach the knockout phase at the 2010 #WorldCup, won back-to-back @CopaAmerica Golden Boots as @LaRoja won their 1st major titles, and is above Marcelo Salas and Ivan Zamorano on their all-time top scorers 📊

🎉 Happy birthday to a national icon 🇨🇱 pic.twitter.com/deCnHjRThP

— FIFA.com (@FIFAcom) November 20, 2021