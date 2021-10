¿Habrá reencuentro amistoso con Vidal? Patricio Loustau será el árbitro de Paraguay-Chile

El juez argentino Patricio Loustau será el designado para el decisivo duelo en que Chile visitará a Paraguay el próximo 11 de noviembre en Asunción.

La cuaterna referil la completarán otros árbitros trasandinos: Ezequiel Brailovsky, Maximiliano del Yesso y Nicolás Lamolina. En tanto, el VAR tendrá nacionalidad “mixta”, con el peruano Víctor Hugo Carrillo y el ecuatoriano Christian Lescano.

En cuanto al historial de Patricio Loustau, han sido tres ocasiones en las que ha dirigido a Chile, con dos derrotas y una victoria. El triunfo fue ante Ecuador por la Copa América 2019, mientras que arbitró las caídas nacionales ante Venezuela por las clasificatorias a Qatar 2022 y contra Brasil en la última Copa América.

[#Eliminatorias] Paraguay vs Chile

A: Patricio Loustau (ARG)

A1: Ezequiel Brailovsky (ARG)

A2: Maximiliano del Yesso (ARG)

4to: Nicolás Lamolina (ARG)

VAR: Victor Carrillo (PER)

AVAR: Christian Lescano (ECU) — ArbitroInternacional (@ArbitroInteBlog) October 26, 2021

El particular último antecedente de Patricio Loustau con Chile

La última vez que al juez trasandino de 46 años le tocó dirigir a la Roja fue el pasado 2 de julio, cuando el cuadro nacional quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa América.

Al margen de haber expulsado correctamente a Gabriel Jesús, el criterio de Patricio Loustau no gustó nada a Arturo Vidal, quien lo criticó duramente.

“En un partido como este necesitas un árbitro que use pantalones, que sea justo y que no quiera ser el payaso del partido. Si hay un árbitro que no te deja jugar, que detiene el juego todo el tiempo, y cree que es la estrella del espectáculo, entonces es muy difícil”, apuntó el “Rey Arturo” en esa ocasión.

Críticas que no le salieron gratis al volante, quien debió costear la multa de 15 mil dólares que Conmebol le impuso por su “exceso verbal”. Tras eso, será Asunción el escenario en que volverán a verse las caras, ahora por clasificatorias.