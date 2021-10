Johnny Herrera y el panorama de la selección chilena: “Con el fútbol que hoy está mostrando, es difícil ser optimista”

El ex seleccionado nacional Johnny Herrera se refirió al momento que atraviesa la selección chilena y no ve con buenos ojos el panorama.

Tras la dolorosa derrota de La Roja ante Perú, las opciones de ir al próximo Mundial de Qatar 2022 son cada vez menos y muy difíciles.

Herrera comentó lo complicado que sería clasificar al mundial y realizó un duro análisis en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, pero lamentablemente con el fútbol que está mostrando nuestra selección es difícil ser optimistas“.

“Los jugadores siguen estando y creo que pueden seguir rindiendo, pero no están en su nivel ideal“, agregó el exjugador de la Universidad de Chile.

Más críticas de Johnny Herrera a la selección chilena

Bajo la misma línea, quien fuera también jugador de la Roja aseguró que aún “se le puede sacar un poquito más a esta generación. Pero al ver un equipo sin ideas, sin trabajo, con cambios por sólo poner a los que se pidió en algún minuto. Yo creo que no da ni para ganarle a Paraguay”.

Uno de los puntos en los que hizo especial énfasis fue en el segundo gol peruano, realizando una crítica a cómo cedió La Roja. “Te hacen un gol de lateral en una jugada más menos controlada. Es imperdonable”, zanjó.

“A una Sub 15 o Sub 16 le pueden hacer un gol así, pero una selección mayor, que pelea por ir a un mundial. No te pueden hacer ese gol de un lateral“, sentenció.

Johnny Herrera y @LaRoja: "Con el fútbol que hoy está mostrando, es difícil ser optimista"#TodosSomosTécnicos 👇 pic.twitter.com/40FQrksTrn — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 8, 2021

