Lasarte no quiso poner una meta para la fecha triple: “Tenemos que tener un número importante de puntos”

En la previa al duelo ante Perú, Martín Lasarte no quiso poner una meta puntual en torno a los puntos que espera sumar en la fecha triple de las clasificatorias.

“No me gusta dar una cifra en particular, pero tenemos que tener un número importante de puntos. Es la realidad”, explicó el técnico de la Roja.

Más allá de eso, “Machete” tiene claro que los escenarios que puede afrontar no son sencillos. “La obtención de muy pocos puntos sería muy complicados y un puntaje importante nos pondría rápidamente en carrera por el Mundial”, puntualizó el entrenador uruguayo.

Martín Lasarte y el desafío de Perú

El primer obstáculo que afrontará la Roja será el “Clásico del Pacífico”, desafío para el cual el ex DT de Universidad Católica y Universidad de Chile espera sea un duelo parejo.

“Es complicado decir que algún equipo es fácil, son todos difíciles. A la hora de jugar 90 minutos son todos difíciles. Perú es un buen equipo, serán un rival de cuidado como nosotros para ellos“, planteó Martín Lasarte pensando en el arranque de la fecha triple.

En ese contexto, no quiso explicitar cuál será el esquema táctico con que visitará a los del Rímac en Lima.

“La versatilidad de los futbolistas nos permite jugar con línea de 3 o 4 atrás y eso es algo que podemos aprovechar. Contra Ecuador, en linea de 4, estuvimos bien. Con linea de 3 y carrileros también ha funcionado. Meneses y Sagal pueden jugar como carrileros largos. También tenemos otras herramientas más defensivas”, señaló.

Por lo mismo, no quiso hablar de un planteo ofensivo o defensivo ante Perú. “A excepción del partido con Ecuador, no hemos optado por defender. Ante Brasil hicimos un partido de propuesta total. Cada partido es una historia diferente. No es cuestión de proponer o no. Tenemos que salir a buscar lo que necesitamos. En momentos necesitaremos defender y en otros atacar”, cerró el director técnico de 60 años.