Paulo Díaz y el objetivo de la Roja en Barranquilla: “La idea es sumar ante Colombia”

El defensor de la Roja, Paulo Díaz, ya palpita el duelo del jueves ante Colombia por las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.

“Va a ser un partido muy complicado porque es una selección importante y su localía. Es un clima complicado, intentaremos hacer todo lo posible para sacar puntos, ya sea uno o tres. La idea es sumar“, apuntó en conversación con el sitio web oficial de la selección.

La idea para Paulo Díaz es repetir ante Colombia la buena actuación que ha mostrado en esta fecha triple, rendimiento que los hinchas valoraron en redes sociales y que el propio jugador agradece.

Paulo Díaz se motiva en Colombia tras su buen nivel ante Ecuador

¿Fue ante Ecuador uno de sus mejores partidos en la selección? “Puede ser. Vengo haciendo muy buenos partidos no sólo acá sino también en River Plate. Si la gente lo destaca, a mí me pone contento y es bueno que lo aprecien y me tomen como un jugador importante en la selección”, apuntó.

Además, más allá del desarrollo del partido, el central de 27 años destacó la igualdad que lograron en Quito. “Es un punto muy importante para nosotros. Hace mucho tiempo que no se sumaban puntos en Ecuador, lo tomamos bien y nos sirve para seguir sumando y estar mucho más cerca del objetivo”, señaló Paulo Díaz.

Te invitamos a seguir los cinco compromiso en vivo, en directo y gratis a través de ADN TV. Sólo necesitas conexión WiFi o internet fijo para ver a las Clasificatorias a través de tu teléfono, tablet, computador o TV.

Los partidos estarán disponible en Full HD en el sitio web de ADN TV y en ADN.CL junto con las estadísticas en vivo.

Además, desde las 19:30 horas estaremos informando los cinco partidos de la fecha junto a Los Tenores y al equipo de ADN Deportes a través de nuestros diales, ADN.CL y Facebook Live