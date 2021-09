Claudio Bravo: “Si no perdemos el plano de la competitividad, podemos sacar un buen resultado”

Tras el empate sin goles ante Ecuador, la Selección chilena dejó Quito y se trasladó a Guayaquil para preparar el próximo partido contra Colombia, duelo en el cual La Roja irá con todo por los tres puntos, así lo afirmó Claudio Bravo en diálogo con las comunicaciones del plantel nacional.

Sobre la reñida igualdad ante los ecuatorianos, el capitán de Chile señaló que “siempre es complejo venir a jugar a Quito, ante una Selección que se hace respetar mucho de local. Las experiencias que he tenido acá no han sido todas gratas. Valorar este punto es positivo, pero más adelante lo tendremos que demostrar con mejores resultados”.

En cuanto al encuentro frente a Colombia, Claudio Bravo comentó que “también será un partido complejo, con la sensación de las otras ocasiones que nos ha tocado jugar con Colombia en su casa, también está el tema climatológico que no deja de ser algo pasajero”.

“Creo que si nosotros no dejamos de perder el plano de la competitividad, podemos sacar un buen resultado, es la mentalidad que hemos tratado de que perdure y de demostrarlo a través del juego”, aseguró el guardameta de La Roja.

En relación a la falta de gol de la Selección chilena, el arquero del Real Betis puntualizó que “sí, preocupa, estamos al debe, pero no necesariamente es labor de la gente que está más cerca del área en ataque, sino que es labor de todos, desde que sacamos el balón de atrás para generar juego, es un poco de todo”.

Finalmente Bravo se refirió a su estado físico y confirmó que está en buenas condiciones. “Me siento bien, como si tuviera 20 años, el problema es que no los tengo. Con el tiempo uno sabe cómo prepararse, trabajar y dosificar. Es la parte que no se ve, pero me siento bien, con la sensación de poder jugar diez años más”, concluyó entre risas.