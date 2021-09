Martín Lasarte lamentó las ausencias de Sierralta y Brereton: “Tengo miedo que esto se transforme en algo mucho más reiterado”

El técnico de la selección chilena, Martín Lasarte, conversó con los medios de comunicación en la previa al encuentro de mañana entre Chile y Brasil por las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.

En ese contexto, el DT charrúa recalcó su preocupación por el precedente que pueda marcar la ausencia de Francisco Sierralta y Ben Brereton por las restricciones sanitarias dispuestas en Inglaterra.

“Es una cuestión que nos preocupa. Tengo miedo de que esto se transforme en algo mucho más reiterado. Hay pautas marcadas por FIFA que no se están cumpliendo, como que a Sudamérica se lo ve desde otra manera y no es justo. La ausencia de ambos nos perjudica, contábamos con ellos”, aseguró Martín Lasarte al no contar con Sierralta y Brereton.

No fue lo único sobre lo cual el entrenador de la Roja manifestó su incomodidad. De hecho, explicitó su molestia con la idea de jugar una inédita triple fecha clasificatoria.

“No es muy lógico que juguemos tres partidos en una semana. Entiendo las circunstancias, pero había tiempo para resolverlo de otra forma. Es como que todo es a fórceps, todo apretado. No es esta la más sencilla de las fechas. Más allá, nosotros tenemos que sumar”, planteó “Machete”.

Los cálculos de Martín Lasarte

¿Con cuantos puntos se conforma en los cálculos para clasificar a Qatar 2022? “Con 9 quedaría feliz, pero es complicado y muy difícil saberlo. Este tipo de eliminatorias nos ha demostrado que equipos que empezaron arrasando después ni siquiera llegaron a la repesca (…) En la medida que sumemos, será una triple fecha productiva. Si no, será más complicado y riesgoso para lo que viene”, sentenció el director técnico de 60 años.

Más allá de los cálculos y quejas, el técnico nacional intentó enfocarse en el desafío más inmediato: Brasil. “Es un equipo duro, al que cuesta anotarles goles. Es decir, son fuertes en los dos principales aspectos del juego. Pero en el fútbol siempre hay que tratar de ganar. La experiencia no se compra, se obtiene. Rescato las cualidades competitivas que tiene este grupo, no dan nada por perdido y siempre tienen ilusión”, cerró Martín Lasarte.

