Otra camiseta para Cristóbal: Blackburn Rovers le regalará que Ben Brereton usa en Inglaterra

La aparición de Cristóbal, fanático de Ben Brereton, generó un gran movimiento en redes sociales tras conocerse su historia en ADN.

No sólo le llegó una camiseta de la mano del propio delantero para reemplazar la que él había fabricado de manera artesanal, sino que la “magia” de las redes sociales permitió que hasta en Inglaterra se enteraran del nombre de Cristóbal.

Fue así como en Blackburn Rovers, el club donde Brereton juega, se mostraron dispuestos a enviarle a Cristóbal la camiseta que el “22” de Chile ocupa en el primer equipo, que es parte de la división de ascenso del fútbol inglés.

Además, los compañeros de Brereton en Inglaterra también están pendientes de lo que hace el atacante. De hecho, el volante Bradley Dack destacó, en entrevista con la web oficial del club, la trascendencia que ha alcanzado el delantero en Chile.

“Estamos orgullosos de él. Es una oportunidad que estaba buscando hace mucho tiempo y la encontró en Chile, que ha tenido grandes resultados. Es una de las mejores decisiones que ha tomado y lo está haciendo bien. Pudo anotar, además, es increíble verlo jugar. Espero verlo cuando regrese al equipo y comente cómo fue enfrentar a grandes futbolistas como Messi, Suárez o Cavani“, apuntó el mediocampista de 27 años

Además, durante la entrevista, en la entrevista publicada por Blackburn Rovers también incorporaron el relato que hizo Alberto López, el “Trovador del Gol”, para el tanto que convirtió Brereton en el triunfo ante Bolivia.

📹 We're very proud of him

🏆🇨🇱 With @benbreo set to take on Brazil in the #CopaAmerica tonight, @BradDacks40 admits it has been a proud moment to watch his teammate represent @LaRoja.#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/esS8ET0TQ5

— Blackburn Rovers (@Rovers) July 2, 2021