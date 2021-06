Nuevos “bautizos” y confesiones inesperadas: así fue el nuevo live de Mauricio Isla

A través de Instagram Live, Mauricio Isla ha comenzado a mostrar la interna de los seleccionados chilenos. En los últimos días, el “Huaso” ha protagonizado las transmisiones en redes sociales junto a Claudio Bravo y Gabriel Castellón, quienes aprovechan el momento para conversar de distintos temas, entrevistar a sus compañeros e interactuar con la gente.

En uno de los más recientes lives, Isla compartió con varios futbolistas de La Roja, quienes se encuentran en Santiago preparando el duelo para los cuartos de final de la Copa América 2021.

A través de un video, se publicó otro tradicional “bautizo” con los rostros nuevos dentro del plantel. En esta ocasión, el defensa de Santiago Wanderers, Daniel González, junto al delantero de Universidad Católica, Clemente Montes, deslumbraron con una coreografía al ritmo del grupo de cumbia Ráfaga. Incluso, el atacante sorprendió con una increíble acrobacia.

El “Huaso” se grabó con los volantes titulares de Chile, Charles Aránguiz y Erick Pulgar, a pedido de los comentarios del público. Isla abrazó al “Príncipe” y le mencionó a Claudio Bravo “lo conseguí, capi, viste que lo conseguí”. Luego, Aránguiz saludó a la gente por los chocolates y cartas que le llegaron por parte de los hinchas. “Muchas gracias a todos”, señaló el mediocampista del Bayer Leverkusen.

Después, el lateral derecho de La Roja se dirigió a donde estaba Pulgar y comenzó a dialogar con el futbolista sobre su recuperación tras la lesión que sufrió. “¿Llega o no llega?, esa es la pregunta”, consultó Isla con respecto a los cuartos de final, a lo que el volante de la Fiorentina respondió “sí, llegamos”. Además, el “Huaso” le indicó “ahora la gente no me va a matar hermano porque ya te mostré. Este sí que es tímido, yo no”.

El defensa de Flamengo y el capitán de la Selección chilena llamaron a Eduardo Vargas, con quien protagonizaron un divertido momento. El delantero de La Roja preguntó por su cabello y luego agregó que “falta un peluquero”, haciendo alusión a la polémica situación que vivió la Selección en la previa del duelo con Uruguay.

Finalmente, Isla y Bravo charlaron en la habitación y el zaguero confesó la verdad detrás del famoso audio “me saliste bastante tímida”. El “Huaso” reveló que esos dichos nunca fueron para su ex esposa Galadriel Caldirola y añadió que “se lo mandé a una amiga de mucha confianza, iba manejando y le mandé. No me acuerdo nada más. No sé por qué lo filtró. Pasó hace mucho tiempo, fue hace como ocho años”.

Revisa los videos del live de Mauricio Isla que compartieron los usuarios en redes sociales:

CLEMENTE MONTES ME PARO Y TE APLAUDO, TE HAGO UN FANS CLUB LO QUE SEA pic.twitter.com/QWjTp787Ns — Javit01🇨🇱 (@J4vi_line) June 27, 2021

💭. . . apareció el principe, aparición completa de charles en el en vivo del huaso <33 pic.twitter.com/rpOAKXqM0g — baranguiz💭 (@baranguizplace) June 27, 2021

Traigo esperanza, Erick Pulgar le dice al huaso Isla que llega al partido de cuartos de final.

Este si que es tímido 😂 pic.twitter.com/jjAMnpxPOQ — Valencia 💪 (@jdelacato10) June 27, 2021

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MNSPORTSCL (@mnsportscl)