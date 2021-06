“Tan orgullosa”: Pareja de Ben Brereton celebró debut del jugador con La Roja en Copa América

Solo 13 minutos le bastaron al delantero nacional Ben Brereton para ganarse el cariño de la hinchada tras debutar con la casaquilla de La Roja en Copa América.

Las estadísticas mostraron que el chileno-inglés tuvo un 100% de efectividad en los pases entregados ante Argentina, duelo que terminó empatado 1-1.

Por ello, la pareja de Brereton e influencer Kimberley Abbott no ocultó su alegría por el debut del jugador, y mediante redes sociales escribió “Tan orgullosa“, junto a la transmisión del partido de fondo.

No solo el círculo cercano de Ben Brereton estuvo pendiente de su estreno con Chile, sino que su club, el Blackburn Rovers de Inglaterra, también siguió el debut del delantero.

“Cosas que te encantan ver…“, apuntó la cuenta de Twitter del club inglés tras el partido. Asimismo, la cuenta de English Football League Championship tuvo palabras para el partido de Brereton. “¡Qué historia!”, escribieron.

😍 Things you love to see …#Rovers 🔵⚪️ https://t.co/o9Q79xcxWD

— Blackburn Rovers (@Rovers) June 14, 2021