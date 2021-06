El emotivo abrazo entre Vidal y Messi tras el partido por Copa América: “Que lindo verte siempre extraterrestre”

La Selección Chilena debutó con un empate en Copa América, luego de igualar 1-1 con Argentina en la primera jornada del Grupo A.

Tras el compromiso, Arturo Vidal y Lionel Messi se volvieron a encontrar, y tras intercambiar camisetas se fundieron en un emotivo abrazo.

“El fútbol me dio todo. Viví muchas experiencias, gané títulos, conocí muchos países, jugué en los mejores clubes del mundo. También el fútbol me dio un buen futuro para mi familia. Pero lo más lindo que me dio son los amigos! Que lindo verte siempre extraterrestre!“, señaló el “King” en sus redes sociales.

Recordemos que ambos jugadores coincidieron en el Barcelona entre 2018 y 2020, alcanzando La Liga de España en la temporada 2018/19, además de una Supercopa de España.

Programación de los partidos de La Roja en Copa América.

Tras igualar 1-1 con Argentina, la escuadra comandada por Martín Lasarte se verá las caras ante Bolivia en el segundo partido de La Roja, el cual está programado para las 17:00 horas del viernes 18 de junio.

Posteriormente, Chile se medirá con Uruguay a las 17:00 horas del lunes 21 del presente mes, en el Estadio Arena Pantanal.

Finalmente, en el último partido del Grupo A, el combinado nacional chocará fuerzas con Paraguay el jueves 24 de junio a las 20:00 horas, cerrando los partidos de Chile en la primera fase.