Matías Biscay quedó descartado como alternativa para llegar al banco de La Roja

En horas de este martes, Matías Biscay, ayudante de Marcelo Gallardo en River Plate, asomó como alternativa para llegar al banco de la selección chilena.

Sin embargo, esto quedó en nada, ya que según pudo conocer ADN Deportes, Biscay continuará ligado a los “Millonarios”, ya que pretende seguir al lado del “Muñeco” en la banca de River.

Mientras que el presidente de la ANFA, Justo Álvarez, manifestó que “no se ha caído el plan B, no le voy a decir si es Hernán Crespo o si hay más. El plan b no le daré los nombres, pero no hay solamente una persona, hay más”.

De esta forma, y a menos de dos meses de las fechas clasificatorias rumbo a Qatar 2022, Chile sigue sin entrenador, y no parece que la situación vaya a llegar a buen puerto en los próximos días.