Francis Cagigao y búsqueda de nuevo DT para La Roja: “Es de nuestro propio interés que este proceso dure lo menos posible”

El director deportivo de la selección chilena, Francis Cagigao, comentó las opciones que barajan para llegar al banco de La Roja, además del tiempo y los plazos propuestos para encontrar un nuevo entrenador.

Sobre los tiempos para encontrar un nuevo DT, el exveedor del Arsenal señaló que “es de nuestro propio interés que este proceso dure lo menos posible, pero obviamente tenemos que hacer nuestro trabajo bien. Las prisas a veces son un mal compañero. Es importante que la decisión que se tome sea la correcta y si bien no le ponemos un plazo, somos conscientes de que necesitamos hacerlo en el menor tiempo posible“.

Además, dio a conocer el perfil que debe tener el nuevo DT de Chile. “Todos somos conscientes de la situación en la que estamos. Se han jugado cuatro partidos, tenemos cuatro puntos de 12 posibles, estamos sextos clasificados. Tenemos que buscar un técnico que sepa a dónde llegar, ver que no tenga contrato en vigor. El perfil deportivo se tiene que ajustar a la situación en la que estamos“, indicó Cagigao.

Sobre la partida de Reinaldo Rueda, el español-británico declaró que “poco tengo que ofrecer, yo no tuve nada que ver en la salida del señor Rueda. En el momento en que Pablo contacta conmigo, Reinaldo era el seleccionador, yo no he llegado a conocerlo ni he hablado con él, pero ahora mismo es el director técnico de Colombia y solo le deseo suerte, salvo cuando juegue contra Chile”.

Finalmente, el director deportivo de La Roja no dio luces de posibles candidatos para la dirección técnica, argumentando que “no sería respetuoso dar nombres, estamos en un proceso y por tanto te puedo decir que buscamos a un entrenador que se adapte a la situación actual, que sea conocedor. Eso no quiere decir que sea sudamericano, no miramos nacionalidades o razas. Estamos abiertos a cualquier posibilidad”.