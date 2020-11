Claudio Baeza anticipó los duelos ante Perú y Venezuela: “Estamos convencidos que podemos sacar los seis puntos”

El volante del Necaxa, Claudio Baeza, adelantó lo que serán los partidos ante Perú y Venezuela por las clasificatorias rumbo a Qatar 2022.

En conferencia de prensa, el formado en Colo-Colo aseguró que ante Perú será un partido exigente, pero que la “Roja” está capacitada para rescatar los seis puntos en disputa. “Históricamente se han caracterizado por el buen juego que tienen, pero nosotros tenemos las armas necesarias para doblegar esa virtud“, señaló.

“Todos los partidos son de suma importancia. Obviamente en las fechas anteriores tuvimos poca fortuna en los últimos minutos. Estamos convencidos que podemos sacar los seis puntos en esta fecha doble“, afirmó el volante.

También tuvo palabras para los problemas que han tenido los seleccionados para viajar a Chile, indicando que “siempre uno quiere estar lo antes posible con todo el grupo, este tipo de situaciones como lo de Erick (Pulgar) o Guillermo (Maripán) y Niklas (Castro) es complejo, pero ojalá tenerlos lo antes posible para entrenar de la mejor manera”.

Otro jugador que también estuvo presente en la conferencia fue el delantero de Unión Española, Carlos Palacios, quien aseveró estar capacitado para poder jugar en el duelo ante la selección del “Rímac”. “Me siento capacitado para poder jugar, he hecho las cosas de buena manera y me siento muy pleno y con ganas de estar”, sostuvo.

Chile tendrá su revancha en esta nueva jornada clasificatoria, cuando se enfrente a la Selección de Perú y Venezuela, y tú podrás seguir cada detalle en clasificatorias.adn.cl al más puro estilo de ADN Deportes.