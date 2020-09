Sebastian Soto: El goleador que viene a reforzar la ofensiva de la “Roja”

Según las estadísticas anuales, que se vienen repitiendo durante la última década, en Chile uno de cada 120 habitantes es de apellido Soto. Es decir, casi 150 mil personas. Los Soto sólo son superados por los González, que son la amplia mayoría, y luego por los apellidos Muñoz, Rojas, Díaz y Pérez.

Por eso, cómo no iba a haber un Soto en la selección chilena de fútbol. Hubo antes, como el recordado zaguero Mario Soto, mundialista en España 1982. O el rápido delantero Joel Soto, que jugó el Mundial juvenil de 2001 en Argentina y el pre olímpico de 2004 en nuestro país.

Más efímeros aún, o menos recordados, fueron los pasos de Mauricio Soto en la Roja sub 20 que fue local en el Mundial de 1987. O Leonardo Soto, integrante del plantel campeón de América con Colo Colo, que pasó por alguna sub 23 convocada por Arturo Salah.

En total, son ocho. ¿El primero? Eugenio Soto, que jugó apenas un partido ante Brasil en 1937. ¿El último? Uno que en rigor, aún no debuta, ni siquiera ha entrenado con la Roja: Sebastián Guerra Soto. O como es más conocido, simplemente Sebastián Soto.

Este martes, se supo que el delantero de 20 años, 1,83 de estatura y nacido en Carlsbad (California) aceptó jugar por Chile. Así, ahora todo depende de Reinaldo Rueda, quien tiene la pelota en sus manos para sumar al delantero en sus próximas nóminas.

Hasta ahora, Soto ha sido internacional, pero defendiendo a los Estados Unidos. Desde 2018, pasó por los combinados sub 19 y sub 20 del país norteamericano. Y no le fue mal, pues fue Botín de Oro de la Copa de Eslovaquia, donde anotó 5 goles. Pero el planeta fútbol lo conoció en el Mundial juvenil del año pasado, en Polonia, donde se matriculó con 4 goles en 5 partidos, destacando el doblete que le marcó a Nigeria.

Pese a eso, no llegó a debutar en la selección absoluta. Y aunque también estaba la opción de jugar por México, el país de su madre, “Seba” optó por los colores de su país paterno. Reinaldo Rueda le habría ganado el “gallito” al Tata Martino, con lo que tendría una opción más para el puesto de centrodelantero, que tantos dolores de cabeza le ha dado al colombiano.

Todos ganan, porque para Sebastián Soto, debutar con la Roja adulta le puede servir para cumplir con el trámite reglamentario que le impidió jugar por el Norwich en Inglaterra y obligó el préstamo a su actual club, el Telstar de Holanda: jugar un 75 por ciento de los partidos en dos años, en un seleccionado que esté entre los 70 mejores del ranking FIFA.

Antes, el formado en el Real Salt Lake City pasó por el Hannover 96 de Alemania, donde compartió con un campeón de América con la Roja: Miiko Albornoz. Seguramente, el chileno sueco le contará a Soto del equipo, de sus nuevos compañeros, del camarín, o le explicará los chilenismos, las bromas y costumbres del grupo, y del trabajo de Rueda. Eso, claro, cuando la nominación se concrete y la familia Soto tenga su apellido tan típicamente chileno estampado nuevamente en la camiseta del equipo de todos.