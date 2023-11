Durante la jornada de este lunes, se dio a conocer sobre el primer caso de gripe porcina en un ser humano en el mundo. La cepa de la variante H1N2 fue detectada en una persona de Reino Unido.

El contagio fue detectado en un proceso de seguimiento rutinario del virus de la gripe, luego de que la persona presentara síntomas respiratorios. Cabe señalar, que este virus es diferente al de la cepa de la gripe H1N1 que causó la pandemia de gripe porcina en 2009.

Mediante un comunicado, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido dio a conocer la noticia. “El virus de la gripe (H1N2) fue detectado por UKHSA utilizando pruebas de reacción en cadena de la polimerasa ( PCR ) y se caracterizó utilizando la secuenciación del genoma”, señalaron.

Además, detallaron que “la persona afectada experimentó una enfermedad leve y se ha recuperado por completo. La fuente de su infección aún no se ha determinado y sigue siendo investigada”.

UKHSA has detected a single confirmed human case of influenza A(H1N2)v, which is the first detection of this strain of flu in a human in the UK. We are monitoring the situation closely.

