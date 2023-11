“Desde un médium para hablar con su perro a creerse un enviado de Dios”: Biógrafo de Milei desclasifica algunas excentricidades del presidente electo de Argentina

Este domingo Argentina se volvió el centro de atención del mundo, es que su elección presidencial concitaba la curiosidad de muchos, ya que, por un lado, se jugaba la continuación del gobierno de Fernández, el que no ha estado falta de polémicas, principalmente por las condiciones económicas del país transandino, pero en especial por la polémica figura de Javier Milei, un outsider que prometía acabar con “la casta” de políticos tradicionales.

Si bien el triunfo del candidato de La Libertad Avanza fue una sorpresa para muchos, el 120% de inflación acumulada y los 40% de argentinos sumidos en la pobreza hacen relativamente simple explicar el fenómeno.

Pese al triunfo, Javier Milei es una persona que ha recibido fuertes críticas por sus planteamientos políticos y las formas como se expresa. La periodista de ADN, Paula Bravo, se encuentra en el país trasandino y conversó con Juan Luis González, autor del libro “El Loco”, biografía no autorizada de Javier Milei, quien contó bizarros episodios de la vida del candidato de “La Libertad Avanza”.

El biógrafo señaló que Milei ha cambiado la apertura con que contaba ciertas cosas, de las que solía confesar a todo el mundo. “Él tiene inestabilidad emocional muy fuerte desde hace décadas, de toda la vida, que tiene un desequilibrio místico muy complejo, está convencido que Dios lo eligió y que está, de hecho él lo dice, se pone a la par de Moisés”, asegura González.

El periodista narra un episodio que raya en lo bizarro, el que involucra a su perro, uno que ha sido protagonista de alguno de sus videos. “El hecho de haberlo entrevistado a él y haberlo seguido unos cuantos años, escuché hablar del Conan cinco veces, entonces cuando yo me entero de que el perro del que había hablado yo y tantas otras personas y tantas veces se lo había escuchado, estaba muerto hace años deja a la mierda de hecho, no por casualidad el libro arranca con una entrevista donde le preguntan cuántos años tiene Conan, diciendo que está vivo que tiene tantos años“.

“La médium que lo comunica con el perro desde el más allá, los clones del perro que un brujo que lo convence de que tienen poderes, las charlas con los muertos como si fuera así, sexto sentido, en estos diálogos que tiene ida y vuelta con Dios donde Milei se convence de que le dijo tiene una misión que va a ser presidente, esa cosa muy mesiánica, con un desequilibrio impresionante”, agrega el escritor.

Milei y los nuevos votantes

González también se refirió al fenómeno que ha sido Javier Milei entre los votantes jóvenes. El escritor relata que con un par de tuits, “pibes que nunca habían hecho policía, por primera vez salían a la calle”, y cómo las palabras “liberal” y “de derecha”, comenzaron a ser más aceptadas: “Alguien, sobre todo un joven, que se reivindica así, estos pibes, no tenían problemas en reivindicarse de esa forma”.

Milei ha sabido capitalizar el descontento de la sociedad con el mundo político, donde décadas de gobiernos kirchnerista, incluyendo alternancia con la derecha, pareciera no cambiar la situación económica del país, lo que le da una buena oportunidad de capitalizar votos no militantes y de jóvenes que no tienen miedo a apostar por “una alternativa a la casta”.

Ante esto, las excentricidades de Javier Milei pasan a segundo plano, ya que no le votan por ser “el mejor candidato”, sino por ser distinto y no representar a “los de siempre”, lo que le ha permitido al candidato “libertario” no retroceder en su estilo, todo lo contrario.