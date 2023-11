“Los argentinos eligieron otro camino”: Sergio Massa asume su derrota y le deja un aviso a Javier Milei 

A través de un discurso frente a sus partidarios, Sergio Massa asumió su derrota ante Javier Milei por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina.

“Obviamente, los resultados no son los que esperábamos, me he comunicado con Milei para felicitarlo y desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años”, reconoció el candidato de Unión por la Patria.

El actual ministro de Economía del país trasandino destacó que “lo más importante que le tenemos que dejar a los argentinos esta noche, es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz, frente a tanta violencia y descalificación, es el mejor camino que podemos recorrer”.

En esa línea, remarcó que para estas elecciones presidenciales “había dos caminos, nosotros elegimos el camino de la defensa del sistema de seguridad en manos del Estado, el de la defensa de la educación y la salud como valores centrales, defender a la industria nacional, al trabajo argentino y los derechos laborales, porque sentimos que es la mejor forma de construir progreso para nuestra nación. Pero los argentinos eligieron otro camino”.

En seguida, Sergio Massa le dejó un aviso a Javier Milei: “Desde mañana, la responsabilidad, la tarea de dar certezas, de transmitirles garantías sobre el funcionamiento político, social y económico de la Argentina, es del nuevo presidente electo. Y esperamos que así lo haga”.

Por último, el derrotado candidato oficialista anunció que se retirará del mundo político. “Hoy termina mi etapa política, seguramente la vida me depara otras tareas y responsabilidades, pero sepan que siempre van a contar conmigo defendiendo los valores del trabajo, la educación pública, la industria nacional y el federalismo”, finalizó.