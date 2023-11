El complejo (y peligroso) escenario en Argentina a horas de elegir entre Massa y Milei

A 48 horas de la segunda vuelta presidencial en Argentina, y en medio del ruido político-social que generan las alarmas por un presunto “fraude electoral”, la Cámara Nacional Electoral salió a aclarar cuáles son las boletas válidas para ser usadas el domingo.

Todo esto, en función de la normativa actual en el país trasandino, donde es responsabilidad de las propias candidaturas disponer de las papeletas necesarias para que los electores emitan su sufragio, y donde los electores eligen la papeleta del candidato y, tras ponerla en un sobre, la deposita en la urna.

En ese sentido, la autoridad electoral aclaró que, además de las boletas para esta elección, van a ser válidas las que se oficializaron para la primera vuelta, del 22 de octubre, advirtiendo que no serán válidas las boletas utilizadas para las elecciones primarias.

El efecto de las acusaciones de fraude (y de desdecirse)

Y a pesar de que la candidatura de Javier Milei, durante el viernes se desdijo de las variadas acusaciones públicas de fraude electoral, la desconfianza ya está sembrada en un país donde se anticipa que el conteo de votos podría no ser concluyente durante el domingo, lo que tendría un efecto aún más complejo en el país trasandino.

Para Olivia Sohr, socióloga y periodista, directora de Impacto y Nuevas Iniciativas de Chequeado, “el hecho de que se siembren dudas sobre la legitimidad del proceso hace que, a diferencia de otras elecciones, no solo se ponga en juego quién va a ganar, sino también que el proceso sea limpio”.

Por su parte, Alfredo Serrano, director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, anticipa que “será fundamental que el que acabe derrotado el domingo en las urnas asuma su derrota y no genere mayor zozobra, ni inestabilidad, ni inseguridad jurídica, ni inseguridad democrática”, añadiendo que no asumir los resultados electorales podría acelerar los procesos de desestabilización, tierra fértil para especuladores, con impacto directo en los precios.

El impacto social si el resultado no es concluyente

En Argentina, los resultados que se entregarán a las 21.00 horas, cuando finaliza la veda electoral. En ese sentido, se espera publicar “un resultado consolidado y representativo de la contienda electoral”, dijo Marcos Schiavi, director nacional electoral.

Sin embargo, para muchos expertos, no se puede descartar que el domingo la Dirección Nacional Electoral no pueda entregar un resultado consolidado. Para la politóloga de la Universidad de Buenos Aires, Mara Pegoraro, si la diferencia entre Sergio Massa y Javier Milei no es concluyente, Argentina tendrá “días de enorme tensión política”, y añadió que “para los argentinos es muy doloroso pensar que, en la celebración de los 40 años de democracia, pueda haber partidos políticos que cuestionen la legitimidad de un resultado electoral. Es una elección con mucho dolor”.

Mientras, consultados por ADN, no pocos ciudadanos aún no tienen claro por quién votar, o derechamente no se sienten atraídos ni por Massa ni por Milei.

Información de Juan Espinoza, enviado especial de ADN en Buenos Aires, Argentina.