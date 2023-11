“Deberían mostrar decencia”: Presidente de Israel responde a las críticas por la guerra en Gaza

El presidente de Israel, Isaac Herzog, respondió de manera tajante ante las críticas que se realizan por la guerra en Gaza haciendo hincapié en las reacciones que han tenido países sudamericanos.

El conflicto en el Estado de Palestina sigue estando a la cabeza de la agenda internacional, dando mucho de qué hablar y siendo un punto de inflexión en la política exterior. Bajo este contexto, se realizan diferentes análisis y se hacen todo tipo de declaraciones, algo que no es bien recibido por el gobierno israelí.

Siguiendo esta línea, el mandatario del país de Medio Oriente hizo un llamado a la decencia y el respeto. Además, cuestionó a aquellas naciones que han interrumpido o mermado sus relaciones diplomáticas con el Estado judío.

Todo este descargo de Herzog llegó con un foco especial en América Latina. Así quedo plasmado en una reciente conversación que tuvo con EFE donde también insiste en buscar el diálogo/presión con Irán.

“Creo que los líderes de Venezuela, Colombia, Bolivia, Chile y otros, que nos han criticado, deberían mostrar cierta decencia y respeto“, comentó. Asimismo, apeló a “hacer llegar el reclamo de los rehenes a los líderes mundiales, presionando a Irán y sus aliados, entre los que se incluye Hamás”.

El presidente de Israel también instó a “todos los países de habla hispana” a que expresen su indignación por todo lo que ha ocurrido con Hamás. Apuntó a que se trata de “un asunto humano, no un asunto político“.

נשיא המדינה @Isaac_Herzog קיים היום פגישות עם שר החוץ של אירלנד @MichealMartinTD ושר החוץ של קפריסין @CKombos. במהלכן, הנשיא שוחח עימם על המלחמה בחמאס, ובדרישה לשחרורם המיידי של כלל החטופים – שצריכה לעמוד בראש סדר העדיפויות העולמי. pic.twitter.com/cULjPhwYkr

