Los impactantes registros que dejó el terremoto de 5,6 grados en Jamaica

En hora de esta jornada se registró un terremoto de 5,6 grados en Jamaica. Se trató de un movimiento telúrico que generó cierto caos, cortó el suministro eléctrico en algunas zonas y obligó a parte de los habitantes del país caribeño a evacuar algunos recintos.

Con un epicentro registrado a 4 kilómetros de Hope Bay, en el noreste de la nación insular, tras el sismo no registraron víctimas fatales. Eso sí, el movimiento entregó una serie de caóticos registros.

Desde daños menores en fachadas e infraestructuras, hasta desórdenes absolutos en supermercados, los videos fueron ampliamente difundidos en diversas redes sociales. Al menos en esas coordenadas los movimientos así de “fuertes” no son usuales.

More footage after a 5.4 magnitude earthquake in Portland Parish, Jamaica 🇯🇲 30 October 2023 #earthquake #Jamaica pic.twitter.com/rd7chHWUgP

— Voice of the Ghetto (@zukiejarrettjm) October 30, 2023

We can confirm that he is okay! 👍 pic.twitter.com/5ppEC21kSN

— Nationwide90FM (@NationwideRadio) October 30, 2023