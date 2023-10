Confirman muerte de Shani Louk, joven secuestrada por Hamás

En las últimas horas, se confirmó la muerte de la joven israelí-alemana Shani Louk, quien fue secuestrada Hamás mientras participaba de un festival rave en el desierto de Negev, en el inicio del conflicto con Israel.

Tanto las autoridades israelíes como la familia de la joven influencer de 23 años ratificaron esta información.

A través de X (ex Twitter), desde Israel indicaron estar “devastados al compartir que se confirmó la muerte del alemán-israelí Shani Louk, de 23 años”.

“Shani, que fue secuestrada en un festival de música, torturada y paseada por Gaza por terroristas de Hamás, experimentó horrores insondables. Nuestros corazones están rotos. Que su recuerdo sea de bendición”, agregaron.

En tanto, la madre de Shani Louk manifestó que “desafortunadamente, recibimos ayer la noticia de que mi hija ya no está con vida”, agregando además que cree que su hija lleva muerta desde el día 7 como consecuencia de un disparo en la cabeza durante los primeros ataques.

Cabe recordar que las imágenes de Shani Louk se hicieron virales, luego de que comenzara a circular en redes sociales archivos en el que se veía a la joven semidesnuda, inerme, con las piernas torcidas y tendida boca abajo en la parte trasera de una camioneta.

We are devastated to share that the death of 23 year old German-Israeli Shani Luk was confirmed.

Shani who was kidnapped from a music festival and tortured and paraded around Gaza by Hamas terrorists, experienced unfathomable horrors.

Our hearts are broken 💔.

May her memory… pic.twitter.com/cs0ii4XH7e

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 30, 2023