Madre recibe videollamada de su hijo mientras lo estaba velando: el joven le dijo que estaba sano y salvo

Una insólita situación le ocurrió a una madre en La Entrada, Honduras. Esto, luego que en medio del velorio de su hijo recibiera una videollamada del joven revelando que estaba sano y salvo.

Según infobae, se trata de Vilma Fuentes, una madre que el pasado 13 de octubre recibió una devastadora noticia: su hijo, Osman Adonay Urbina Ayala, de 15 años, habría fallecido en su intento por cruzar la frontera hacia los Estados Unidos.

Sin embargo, en la propia videollamada el joven aseguró que estaba sano y salvo. En un comienzo la mujer pensó que se trataba de una broma, pero al ver que su hijo le insistía se convenció de que era realidad. Estaban velando a otra persona.

“Nos dimos cuenta de que no era mi hijo porque él tiene frenillos y el del ataúd no. Justo en ese momento, Osman me hizo una videollamada. Fue una gran sorpresa, se parecían en la cara y otros aspectos, pero no en las pecas y demás”, manifestó Vilma, en conversación con Radio HRN.

“Nos confundimos”

Respecto a la persona que estaban velando, la mujer admitió que “la realidad es que se parecen. Limpiamos y lloramos el cuerpo, pero no era él. Nos confundimos, y la policía también“.

Finalmente, la familia denunció la confusión y tras una extensa investigación, se descubrió que el cuerpo que estaban velando correspondía a un joven, de la misma edad, identificado como Jimmy Sarmiento.