Elecciones en Argentina: sorprendente triunfo de Massa ante Milei aumenta las expectativas por la segunda vuelta

“El peronismo está vivo”, era lo que se escuchaba entre los felices partidarios del oficialismo tras el sorprendente triunfo del actual ministro de Economía, Sergio Massa, ante el candidato de extrema derecha, Javier Milei, luego que se conocieran los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina.

Este domingo, Massa obtuvo un 36,7% de los votos, versus el 30% de Javier Milei, por lo que ambos se enfrentarán en la segunda vuelta del próximo 19 de noviembre, lo que los llevará a un mes de intensa campaña, buscando cautivar a los votantes de los otros candidatos.

Expectativas ante la segunda vuelta

Tras su triunfo, Sergio Massa hizo un llamado a la unidad, asegurando que convocará a un gobierno de unidad nacional en caso de ganar la segunda vuelta. “Quiero hablarle a los argentinos y argentinas que votaron en blanco, a los que a lo mejor con desesperanza o con bronca se quedaron en su casa, pero también a quienes eligieron otra opción pensando en la necesidad de tener una Argentina en paz y a todos ellos decirles que voy a hacer el mayor de los esfuerzos en los próximos 30 días para ganarme su confianza”, dijo el candidato.

Massa, quien además sigue siendo el ministro de Economía, tendrá que continuar haciendo frente al 148% de inflación y a las expectativas que se abren tras su triunfo.

Por su parte, Javier Milei no quiso hacerse cargo de las expectativas que le daban las encuestas en relación a obtener el primer lugar en las elecciones de este domingo. “Vengo a dar por terminado ese proceso de ataques y estoy dispuesto a hacer tabula rasa con el objetivo de terminar con el kirchnerismo, porque más allá de nuestras diferencias, enfrente tenemos una organización criminal, es lo peor que le ha pasado a la Argentina”.

En tanto, la candidata Patricia Bullrich, exministra de Mauricio Macri, no quiso adherir en principio a ninguno de los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta de las elecciones en Argentina, calificando además a Massa como parte “del peor gobierno de la historia” de ese país.

“Nunca vamos a ser cómplices del populismo en la Argentina, nunca vamos a ser cómplices de las mafias que destruyeron este país, el populismo ha empobrecido al país, no soy a ser yo quien va a felicitar a que vuelva al poder a quien ha sido parte del peor gobierno de la historia que ha tenido la Argentina, nuestros valores no se venden ni se compran, no vamos a negociar”, aseguró Bullrich en su discurso tras las elecciones.

En las elecciones presidenciales de Argentina participó el 78% del padrón, y aunque fue más que en las elecciones primarias, el porcentaje fue menos que en los comicios de 2019 que llevaron a Alberto Fernández a la Casa Rosada.

Ahora, habrá que ver cómo se desarrolla el próximo mes de campaña, en una de las elecciones más inciertas que ha enfrentado Argentina, ante una inflación que amenaza con seguir al alza.