Una nueva evacuación se desarrolló este sábado en el Palacio de Versalles, en Francia, debido a una amenaza de bomba, siendo la sexta ocasión en una semana.

Desde el 14 de octubre, dicho país ha sufrido una ola de falsas denuncias de artefactos explosivos en museos, aeropuertos y estaciones ferroviarias; un día después de un ataque islamista en un instituto público de Arras, donde un profesor murió tras ser apuñalado.

Además, sucede en el contexto del conflicto entre Israel y el grupo Hamás, por el que el gobierno francés llevó al máximo su nivel de alerta ante posibles atentados.

“Por motivos de seguridad, el Palacio de Versalles evacua a sus visitantes y volverá a abrir en cuanto se realicen las verificaciones (de seguridad). Les agradecemos su comprensión”, informó la institución en su cuenta de X.

El museo, que recibió siete millones de visitantes en 2022, fue evacuado de forma ordenada, de acuerdo con las imágenes televisivas y los registros compartidos por usuarios en redes sociales.

The Palace of Versailles in France is being evacuated for the 6th time this week due to a bomb threat. pic.twitter.com/f3R7p3V0Bt

— Intelligence FRONT (@Intelligencefnt) October 21, 2023