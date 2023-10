Un tiktoker venezolano, conocido en la plataforma como @yimderh, generó una fuerte controversia en TikTok al hacer una confesión sorprendente y polémica: “Los venezolanos somos unos vagos”. En un video grabado en Nueva York, donde reside como migrante, emitió estas controvertidas declaraciones en referencia a sus compatriotas que migran a diferentes partes del mundo.

En su video, @yimderh habló en términos muy generales acerca de los venezolanos en el extranjero. Comenzó diciendo: “Tienen toda la razón en los videos anteriores. Nosotros los venezolanos somos unos vagos, nosotros somos unos delincuentes. Nosotros somos unas ratas. Nosotros somos lo peor que pudo pasar“.

También, el tiktoker venezolano afirmó que son “una plaga y unos parásitos. Eso somos nosotros los venezolanos. Lastimosamente es eso. Nosotros vinimos para acá y llegamos a otros países a dar lástima. A nosotros nos gustan las cosas fáciles, que nos regalen“.

Además, mencionó que no les gusta pagar alquiler ni “trabajar”. Su opinión es que la mayoría prefiere que se les dé todo sin hacer ningún esfuerzo: “No nos gusta hacer nada. Que nos den, que nos den. Esa es la realidad“, enfatizó.

“Venimos a que el gobierno nos dé todo”

Más adelante, este tiktoker venezolano prosiguió con controversiales comentarios acerca de la diáspora venezolana: “Por eso nosotros no nos salimos de los refugios. Porque nos aprovechamos donde llegamos. Porque a nosotros no nos gusta hacer nada. Es que nosotros no venimos a hacer nada para acá. Nosotros venimos a que el gobierno nos dé todo, porque nosotros somos venezolanos“.

El video también incluye comentarios sobre la percepción de los venezolanos acerca de sí mismos. Afirmó que los venezolanos creen que son los que mandan y que se sienten superiores. “Nosotros somos más arrechos. Nosotros somos los que mandamos, nos vamos a quedar con todo. Porque nosotros somos lo mejor, Venezuela. ¿Oyó? Venezuela en la casa, nosotros no nos vamos“, declaró.

Finalmente, según su visión, prefieren depender del gobierno y recibir todo de manera gratuita, viviendo en refugios con techo, comida y comodidades, sin preocuparse por hacer un esfuerzo adicional.

El debate que provocó

El contenido del video generó una fuerte reacción en las redes sociales. Y esto dio lugar a una amplia discusión sobre los estereotipos, las percepciones y las realidades que rodean a los migrantes venezolanos.

De hecho, debajo del video había muchos comentarios que señalaban: “La mayoría de los venezolanos que conozco son trabajadores y buscan lo mejor“, “Serás tú, porque yo me levanto todos los días a trabajar“, “Algunos papitos, me parto el lomo todos los días“, “Yo tengo amigos y vecinos venezolanos muy trabajadores y todo lo hacen de muy buena manera” y “No todos, muchos son trabajadores“.

Por último, según la encuesta Casen del año 2020, el sueldos de los trabajadores venezolanos en Chile promediaba $955 mil versus $746 mil del promedio nacional. Y que, por rubro, los inmigrantes venezolanos principalmente trabajan en Comercio (20,9%), Alojamiento y Servicios de Comida (15,6%) e Industria Manufacturera (13,4%). La mayoría de ellos están en edad laboral activa (promedian los 30 años de edad) y en cuanto a la situación del hogar, están en promedio en mejor quintiles que la población nacional.