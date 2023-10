Abuelo de chilena secuestrada por Hamás: “Lo más importante fue que recibimos algo de ella, de que está viva”

Hamás, el brazo armado de la causa palestina, publicó un video de Mia Shem, de 21 años, nieta de chileno, como parte de los registros que dan cuenta del estado de aquellos a quienes secuestraron. Sobre eso, Zeev Scharf, el abuelo chileno de Mia, abordó el tema este martes: “Como familia, estamos con un poco más de esperanzas y los ánimos han subido algo, ya que la vimos, aunque está herida en el brazo. No sabemos que atención puede recibir ahi, está completamente vendada, pero la vimos, sabemos que está viva”.

La declaración la hizo en conversación con Buenos Días a Todos, de TVN. En ese sentido, contextualizó que, a raíz de la nacionalidad francesa que la joven también posee, “entendemos que están tratando desde muchos lugares ayudar, porque ella también tiene ciudadanía francesa y están tratando de ayudar de todos los lugares que se pueda”.

El gobierno israelí ha descartado, ante sus ciudadanos, un diálogo con los captores (“ninguna clase de conversación”, parafraseó el abuelo), aunque Zeev contó que “puede ser que lo dicen para afuera y que por dentro hay otra cosa, pero eso es lo que comunicaron, que no quieren entrar en conversaciones por ahora, peor como siempre ellos quieren que liberen a todos los prisioneros”.

En cuanto a los motivos de la captura de Mia, Zeev desconoció razones: “Eso es lo que no tengo idea, por qué la eligieron justamente a ella. Es una muchacha muy hermosa, muy inteligente; puede ser porque está viva y quieren mostrar como la tratan, porque no son humanos. Vimos cosas que no es de ser humanos tratar así a la gente”.

El video mismo difundido por Hamás, no obstante, son “como una obra de teatro”, apuntó el abuelo, por la forma en la que la joven mira al cielo: “Para nosotros, lo más importante fue que recibimos algo de ella, de que está viva, porque no sabíamos absolutamente nada desde que desapareció en esa fiesta, no sabemos como la capturaron, no sabemos nada. Cuando entraron a esa fiesta, mataron a un montón de personas, dispararon a diestra y siniestra, no sabemos como se la llevaron, como la encontraron viva, eso también¿n es un milagro”.

Por lo pronto, Zeev puso sobre la mesa una forma en la que podría Mia quedar liberada: un intercambio de prisioneros. Pero falta aún por saber más.