Nuevo ataque ruso provoca la muerte de un niño de 10 años en Járkov

Durante la mañana de este viernes, se registró un nuevo ataque ruso en la ciudad de Járkov, en Ucrania, el cual provocó la muerte de un niño de 10 años cuyo cuerpo fue encontrado entre los escombros.

La ofensiva de Rusia en la ciudad del noreste de Ucrania dejó a otras 16 personas heridas, dentro de ellas había un bebé de 11 meses de edad.

Según informó el jefe de la Administración Militar de la zona de Járkov, Oleg Siniegubov, durante esta jornada “un niño de 10 años fue encontrado bajo los escombros; desgraciadamente, el niño ha muerto”.

En concreto el ataque habría sucedido a eso de las 07:00 en horario local, donde se informó el impacto de dos proyectiles rusos en dos distritos de la ciudad de Járkov. Producto de la ofensiva rusa diversos edificios se derrumbaron en la zona y se incendiaron una serie de vehículos que había en la vía pública.

Cabe señalar, que este jueves la ciudad de Járkov sufrió uno de los ataques más letales desde el inicio de la guerra. Allí se reportó el impacto de un misil Iskander en la zona residencial del pueblo de Groza, el cual dejó al menos cincuenta víctimas fatales.

Luego de darse a conocer la noticia sobre el fallecimiento del niño de 10 años en medio del ataque ruso, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, lamentó el hecho ocurrido a través de X (antes Twitter).

“Un niño, un niño de 10 años… ¡Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos!”, partió declarando el mandatario ucraniano en una publicación donde adjuntó un video con los daños ocasionados por el ataque.

“Todos los heridos están recibiendo la asistencia necesaria. La operación de rescate continúa y agradezco a todos los que están ayudando a nuestra gente”, agregó Zelenski.

Kharkiv, Russian strike this morning.

A child, a boy, 10 years old… My condolences to his family and loved ones!

Over 20 people have been injured. All the injured are receiving the necessary assistance.

The rescue operation is ongoing, and I thank everyone who is helping our… pic.twitter.com/gfgAdsSq7N

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 6, 2023