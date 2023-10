Papa Francisco abriría la posibilidad a que la iglesia bendiga a parejas del mismo sexo

Durante la jornada de este lunes, el papa Francisco insinuó por primera vez que las personas en uniones del mismo sexo podrían ser bendecidas por sacerdotes católicos dependiendo el caso.

El pontífice dio a conocer su punto de vista sobre las parejas del mismo sexo y otros temas a través de una carta en la que respondió a un escrito recibido por parte de cinco cardenales conservadores, quienes le hicieron una serie de preguntas formales el pasado 10 de julio.

El papa Francisco sobre las bendiciones a parejas del mismo sexo

En una carta publicada por el Vaticano con fecha del 25 de septiembre y firmada por el cardenal Víctor Manuel Fernández, jefe de doctrina del Vaticano, se incluyeron las respuestas del papa Francisco.

Allí, el pontífice recalcó que la iglesia solamente reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer. Sin embargo, abrió la posibilidad a las bendiciones de individuos en uniones entre personas del mismo sexo.

“Cuando se pide una bendición, se expresa una petición de ayuda a Dios, una oración para poder vivir mejor, una confianza en un padre que puede ayudarnos a vivir mejor”, indicó el papa. Junto con ello, el pontífice agregó que el clero debe reflejar “la prudencia pastoral (para) discernir adecuadamente si existen formas de bendición, solicitadas por una o varias personas, que no transmitan una concepción errónea del matrimonio”.

Esta respuesta del papa Francisco contradice en cierto punto sus declaraciones emitidas en marzo, cuando expresó que no podía bendecir a las personas en uniones del mismo sexo debido a que “no podía bendecir el pecado”.

Por otro lado, el pontífice comunicó que la ordenación de mujeres al sacerdocio debería estudiarse. “Si no se entiende y no se sacan las consecuencias prácticas de estas distinciones, será difícil aceptar que el sacerdocio esté reservado solo a los hombres y no podremos reconocer los derechos de las mujeres ni la necesidad de que participen, de diversas maneras, en la dirección de la Iglesia”, detalló el papa Francisco en la carta.