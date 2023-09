Nasa publicará su informe sobre ovnis este jueves: se examinaron imágenes e informes desclasificados

En una conferencia de prensa en Washington D.C., Estados Unidos, la NASA presentará su informe sobre los fenómenos anómalos no identificados (UAP) -conocidos popularmente como ovnis- este jueves.

Fue en el año 2022 cuando la agencia espacial encargó desarrollar este estudio independiente, con el objetivo de examinar observaciones de eventos en el cielo que no pueden vincularse con un avión o un fenómeno natural conocido.

“El estudio se centrará en identificar los datos disponibles, la mejor manera de recopilar datos futuros y cómo la NASA puede utilizar esos datos para avanzar en la comprensión científica de las UAP”, informó la agencia en un primer momento, a través de un comunicado.

Asimismo, recalcó la importancia de determinar qué eventos son naturales, ya que “proporciona un primer paso clave para identificar o mitigar dichos fenómenos, lo que se alinea con uno de los objetivos de la NASA de garantizar la seguridad de las aeronaves”.

The full report by the unidentified anomalous phenomena (UAP) independent study team will publish Thursday, Sept. 14.

A media briefing follows at 10am ET (1400 UTC) to discuss how we can better understand the origin and nature of future UAPs: https://t.co/w14LU0gdCJ pic.twitter.com/F7qIknBMXV

— NASA (@NASA) September 12, 2023