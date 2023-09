Estados Unidos conmemora 22 años de los atentados del 11 de septiembre a las Torres Gemelas

Este lunes 11 de septiembre se cumplen exactamente 22 años de una de las jornadas más oscuras en la historia de Estados Unidos, cuando un atentado terrorista afectó al país norteamericano luego de que dos aviones con pasajeros a bordo impactaran a las Torres Gemelas de Manhattan, en la ciudad de Nueva York.

En conmemoración a las 2.997 víctimas fallecidas y más de 20 desaparecidos, el Gobierno de Estados Unidos encabezado por su presidente, Joe Biden, realizará una serie de actos y actividades en distintos puntos del país en memoria de los afectados y sus familias tras el ataque.

Durante toda la jornada de este 11 de septiembre, las familias de las víctimas, sobrevivientes y rescatistas se congregarán en distintos lugares del país para rendir tributo a los cerca de 3.000 fallecidos.

Los actos conmemorativos se extenderán exactamente desde los lugares en donde ocurrieron los ataques. Vale decir, el World Trade Center de Nueva York, el Pentágono y Shanksville en Pensilvania, expandiéndose hasta el estado de Alaska, donde el mandatario Joe Biden asistirá a una ceremonia en una base militar de Anchorage.

Por su parte, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, asistió durante la mañana a la denominada “zona cero” en la plaza del Museo y Memorial Nacional del 11 de Septiembre para rememorar a las víctimas del ataque.

Mediante su cuenta de X (antes Twitter) la vicepresidenta expresó que “nunca olvidaremos las 2.977 vidas perdidas hoy hace veintidós años en la Zona Cero, Shanksville y el Pentágono. Seguimos en deuda con los heroicos socorristas y nuestros corazones están con los familiares y amigos que perdieron a sus seres queridos”.

