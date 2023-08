La Fiscalía del Perú abrió una investigación sobre el actuar del presidente del congreso Alejandro Soto Reyes. El congresista conservador es indagado por actos vinculados a la corrupción. El dirigente del partido derechista Alianza para el Progreso (APP) niega las diferentes acusaciones que acumula en su contra.

El ministerio público del Perú informó que “la Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares contra Alejandro Soto”. Al parlamentario se le requiere como “presunto autor del delito contra la administración pública”. La investigación también alcanza como cómplice a una de las trabajadoras de su despacho legislativo.

Soto es acusado de nepotismo y realizar cobros económicos para beneficio propio. Un reportaje periodístico expuso otra acusación contra el titular del congreso del Perú. La información daba cuenta que los trabajadores de su oficina entregaban parte de su salario para publicidad del legislador en redes sociales.

La semana pasada el congresista de APP negó ante la prensa del Perú todas las acusaciones que lo vinculan con corrupción. Soto dijo que rechazaba “categórica y contundentemente” el recorte de los sueldos de sus asesores”. También aseveró que no era efectivo que recibiera a proveedores en su despacho legislativo.

La República precisa que este miércoles el presidente del congreso del Perú recalcó que “con la conciencia tranquila, me someto a todas las investigaciones que se hagan”. Alejandro Soto agregó que “demostraré que no he cometido delito alguno”. Los medios señalan que seis son los trabajadores involucrados en el supuestos esquema.