Una banda criminal compuesta por al menos 9 delincuentes saqueó una tienda Gucci en el interior de un exclusivo centro comercial de Los Ángeles, en Estados Unidos.

En detalle, el hecho ocurrió el pasado lunes en el centro comercial Westfield Century City. Y a través de registro capturado por personas que estaban en el recinto, se pudo observar cómo los individuos encapuchados corrían con bolsos y maletas de gran valor.

Según consignó Los Angeles Times, la policía de la zona solo informó que los ladrones escaparon en un SUV de color blanco y en un Kia rojo. Además, se desconoce el monto exacto de la mercancía robada y si existieron detenidos tras el asalto.

Por otro lado, de acuerdo a otro medio local, este robo ocurrió el mismo día en que tres personas irrumpieron en otra tienda de lujo, conocida como Jewels By Alan en Irvine, donde utilizaron martillos para romper los vidrios.

El video fue publicado a través de redes sociales, y sorprendió a muchos internautas por la forma en la que se efectuó el asalto, ya que el guardia de seguridad está hablando por teléfono durante todo el ilícito.

Asimismo, se puede ver que un grupo de jóvenes sale corriendo por la puerta principal del negocio, con varios artículos en sus manos. También se puede apreciar que algunas personas se pusieron a grabar con su teléfono celular.

🚨 🇺🇸 || Gucci store was robbed by 9 men at the Westfield Century City Mall in Los Angeles. pic.twitter.com/WJlmcWJ192

— DailyPost (@dailypostland) August 3, 2023