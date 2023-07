Buzos marinos detectaron la presencia de un pez remo en la costa de Taiwán

Durante las últimas semanas, circuló a través de las redes sociales el video de un enorme pez remo en las costas de Taiwán. Unos buzos que estaban en el interior del mar fueron quienes capturaron el momento.

Según indicaron los presentes, el pez divisado en las costas asiáticas, cuya especie es denominada como “el rey de los arenques”, tenía una longitud de aproximadamente dos metros y medio.

La presencia del pez remo en Taiwán se debería a que la especie se encontraba herida, presumiblemente atacada por un tiburón. Esto habría motivado que el pez subiera hacia aguas mucho menos profundas a las que acostumbra circular.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aclassic (@_aclassic_)



¿El pez remo predice los terremotos?

Es conocido que mitos de origen japonés explican que la presencia de los peces remo en aguas no profundas significan que un terremoto se avecina. Sin embargo, no existe ningún tipo de evidencia científica que asocie a la especie con terremotos, tsunamis o cualquier tipo de desastre natural.

Hace un año en el Ciudadano ADN, el director de la Red Geocientífica de Chile, Cristobal Muñoz, se refirió a la presencia de la especie en aguas que no son profundas. “Cuando hay tormentas suele suceder que hay corrientes marinas bastante fuertes, que son las mismas que producen las marejadas. Este pez no puede resistir esas corrientes, pierde el sentido de orientación y sube a la superficie, donde las corrientes no son tan fuertes como en las profundidades”, explicó en dicha oportunidad.

Junto con ello, Muñoz realizó su sentencia de que “los datos científicos han revelado que hasta el momento los terremotos no se pueden predecir”.