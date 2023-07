Muere Tony Bennett a los 96 años: ganó 19 premios Grammy y dos Emmy

El mundo de la música lamenta la partida de Tony Bennett. El legendario cantante estadounidense falleció el viernes por la mañana en la ciudad de Nueva York a la edad de 96 años. Bennett fue una figura icónica con una carrera profesional que se extendió por ocho décadas, dejando un legado imborrable en la industria musical.

El artista fue diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer en 2016, pero eso no lo detuvo para seguir actuando y grabando hasta 2021. Mientras que, a lo largo de su carrera, Bennett cautivó al público con éxitos memorables como Blue Velvet y I Left My Heart In San Francisco, basando su repertorio en estándares y canciones clásicas de la música popular estadounidense, incluyendo baladas y jazz.

Desde sus inicios en la música, Bennett experimentó un éxito temprano con su canción número uno, Because of You, en 1951. A lo largo de los años, perfeccionó su técnica vocal y exploró diversos estilos musicales, alcanzando la cúspide artística en la década de 1950 con álbumes notables como The Beat of My Heart y Basie Swings, Bennett Sings.

Uno de sus momentos más emblemáticos fue en 1962 cuando grabó la canción I Left My Heart in San Francisco. A pesar de enfrentar desafíos personales y musicales durante la era de la música rock en las décadas de 1970 y 1980, Bennett regresó con fuerza a fines de los años 80 y 90, ganando nuevos seguidores y cosechando discos de oro una vez más.

Colaboró con varios artistas y ganó muchos premios

Su versatilidad artística quedó demostrada al colaborar con reconocidas figuras como Lady Gaga, Amy Winehouse, Elton John, y Gloria Estefan, entre otros, creando álbumes de duetos exitosos que trascendieron generaciones. De hecho, con Lady Gaga volvió a colaborar en el 2014, con quien grabó a dúo el hit Cheek to Cheek, un disco lleno de clásicos y ganador de un Grammy.

Con una colección impresionante de premios y reconocimientos, incluidos 19 premios Grammy y dos premios Emmy, Bennett es recordado como una leyenda de la música y un destacado intérprete de conciertos. Su legado artístico igualmente se puede comprender con los más de 50 millones de discos que ha vendido en todo el mundo.

Luchó en la Segunda Guerra Mundial

Además de su faceta artística, es también conocido que Benett luchó en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, como un soldado de infantería del Ejército de Estados Unidos en el Frente Europeo, donde participó en la liberación del campo de concentración de Landsberg. Fue tras esta dura experiencia, que decidió desarrollar su técnica de canto.

Sin olvidar, que producto de la guerra, también reafirmó su ideología pacifista. Además, de que es un reconocido militante del Partido Demócrata de Estados Unidos. A Tony Bennett le sobreviven su esposa Susan Benedetto, sus dos hijos y su dos hijas, como también su nueve nietos.