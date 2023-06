Ramiro Marra, candidato a gobernador de Buenos Aires por La Libertad Avanza, partido del argentino Javier Milei, arremetió contra la Educación Sexual Integral (ESI) en Argentina y afirmó que él prefiere “fomentar la pornografía”.

“A los chicos les digo ‘miren pornografía’. Si un chico tiene una computadora, tiene un teléfono, se informa, es como yo aprendí educación sexual. No estoy en contra de la educación sexual”, indicó el candidato en una entrevista con Radio con Vos.

El candidato argentino respaldado por Javier Milei —quien busca llegar a La Casa Rosada— defendió sus métodos para enfrentar a la ESI, a la cual definió como “la herramienta de una ley para adoctrinar ideológicamente a los chicos”.

“Va a las escuelas y empiezan a plantear temas que los chicos no tienen que plantearse. Por qué tienen que hacer una ley de educación sexual si yo tuve educación sexual y me enseñaban todas estupideces”, agregó Ramiro Marra.

“No tiene que haber una ley”

En esa línea, el postulante a gobernador de Buenos Aires profundizó su respuesta y dijo: “A mí me enseñaron mis padres, mis hermanos, chicos más grandes, y me enseñaron en el colegio, es algo básico, no tiene que haber una ley“.

Desde el 2006 que en Argentina rige la Ley N° 26.150, la cual “establece el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir Educación Sexual Integral y crea el Programa Nacional de ESI, con el propósito de garantizar el acceso a este derecho en todas las escuelas del país”, indica el portal web del gobierno trasandino.

“Un error”

Tras emitir estas declaraciones, el argentino recurrió a su cuenta de Twitter para afirmar que sus dichos habían sido “un error”, señalando que esa no es su forma de pensar.

“No pienso de esa manera. Esto es lo que pienso: la educación sexual DEBE EXISTIR en la infancia con el objetivo principal de detectar abusos intrafamiliares (…) El problema es que la ESI hoy utiliza este argumento moral para meterles adoctrinamiento en ideología de género a los chicos por la puerta de atrás”, expuso el candidato.